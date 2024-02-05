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05 февраля, 09:50 (обновлено 05.02.2024 10:47)

Транспорт

Интервалы движения поездов временно увеличивали на Кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Кольцевой линии Московского метрополитена временно увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов", – говорилось в сообщении.

Речь шла о поездах, следующих по часовой стрелке. Причиной временного увеличения интервала стал человек на путях.

Спустя некоторое время движение начали вводить в график.

До этого поезда ходили медленнее обычного на Люблинско-Дмитровской линии метро. Причиной тому стала проверка одного из составов. Позже движение ввели в график.

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