05 февраля, 09:50 (обновлено 05.02.2024 10:47)Транспорт
Интервалы движения поездов временно увеличивали на Кольцевой линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Кольцевой линии Московского метрополитена временно увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов", – говорилось в сообщении.
Речь шла о поездах, следующих по часовой стрелке. Причиной временного увеличения интервала стал человек на путях.
Спустя некоторое время движение начали вводить в график.
До этого поезда ходили медленнее обычного на Люблинско-Дмитровской линии метро. Причиной тому стала проверка одного из составов. Позже движение ввели в график.
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