Продюсер Бабичев: Агутин уменьшает количество выступлений из-за возраста

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Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, почему певец Леонид Агутин принял решение уменьшить количество своих концертов, сообщает издание "Страсти".

Медиаменеджер уверен, что музыкант отказался от насыщенного гастрольного графика, так как уже не молод.

Он добавил, что сокращенный график не должен отразиться на заработке, ведь артист сможет хорошо заработать на корпоративах.

По мнению музыкального критика, в творчестве Агутина "нет простоя". Он привел в пример испаноязычный альбом LA VIDA COSMOPOLITA, который вышел в 2020 году и попал в список на премию "Грэмми". Бабичев считает, что Агутина и его испаноязычную музыку заметили и это стало еще одним весомым достижением в карьере музыканта.

"Певец не ушел в тень: он выступает, зарабатывает. Просто это не так заметно. Раньше у него был плотный гастрольный график, съемки и появление на вечеринках, но сейчас уже не тот возраст и статус", – подытожил эксперт.

Ранее певица Zivert (Юлия Зиверт) анонсировала 15 сентября большой сольный концерт в спортивном комплексе "Центральный" в Тюмени после временного ухода со сцены из-за проблем со здоровьем. Знаменитость взяла перерыв от концертной деятельности в феврале текущего года.