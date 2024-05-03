МИД РФ пригрозил ответом за попытки ограничить доступ судов через Балтику

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МИД России ответит на все попытки ограничить проход российских судов через Балтийские проливы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, попытки ограничения судоходства будут расценены как очередной недружественный шаг. За этим последуют жесткие ответные меры, сказала Захарова в ходе брифинга. Речь шла о возможных ограничениях в отношении танкеров с российской нефтью через Балтийские проливы.

Захарова отметила, что порядок прохода судов регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В соответствии с этим, все корабли могут беспрепятственно и безопасно проходить через Балтийские проливы.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил Путину, Эрдогану и Зеленскому письма с предложениями по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Продолжаются обсуждения со всеми сторонами для сохранения открытой торговли, потока продовольствия и безопасности судоходства, подчеркнул официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.