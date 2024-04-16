Песков отказался комментировать срыв переговоров о судоходстве в Черном море

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что ему нечего сказать о возможном срыве переговоров по черноморской сделке, сообщает "Газета.ру".

Так он прокомментировал информацию зарубежных изданий, что Турция два месяца вела переговоры о безопасности судоходства в Черном море с Украиной и РФ, но Киев отказался от них.

Песков подтвердил, что Москва действительно обсуждала с Анкарой разные вопросы, включая черноморские. Однако по ситуации с украинской стороной ему нечего сказать, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее он рассказывал, что сейчас отсутствуют предпосылки для возобновления и зерновой сделки. Из последней Россия вышла 17 июля 2023 года.



В МИД РФ тогда объяснили, что за все время инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Также не была выполнена ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН. Это и стало причиной выхода из сделки, добавляли там.