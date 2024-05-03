03 мая, 18:50Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области
Фото: depositphotos/Afotoeu
Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ в телеграм-канале.
Ведомство призвало местных жителей к бдительности.
Ранее опасность атаки БПЛА объявляли в регионе в ночь на 3 мая. Также об этом сообщила белгородская мэрия. Спустя несколько часов предупреждение было отменено. О попытках атаки беспилотников информации не поступало.
Кроме того, ночью средства ПВО России сбили шесть украинских дронов над Белгородской областью и Крымом. Как рассказали в Минобороны РФ, противник использовал БПЛА самолетного типа. Над Белгородской областью ликвидировали пять беспилотников, над Крымским полуостровом – один.
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