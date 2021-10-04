Собянин утвердил новую памятную дату – День Московского народного ополчения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице установлена новая памятная дата – День Московского народного ополчения. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

"Законом установлена памятная дата – День Московского народного ополчения (1941 год) – 11 октября", – говорится в документе, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы.

В конце сентября стало известно, что депутаты Мосгордумы приняли закон об установлении в столице этой памятной даты. Изменения вносились в закон "О праздниках города Москвы".

Московское народное ополчение было сформировано в начале Великой Отечественной войны. При попытке прорыва из Вяземского котла 11 октября того же года погибла почти половина вооруженного формирования.

Ранее президент РФ Владимир Путин установил в России День отца. Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября.