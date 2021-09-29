Мосгордума утвердила новую памятную дату в столице

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В столице 11 октября начнут отмечать День Московского народного ополчения. Закон, предусматривающий эту памятную дату, одобрили в Мосгордуме.

Изменения вносятся в закон "О праздниках города Москвы".

"Мы предлагаем изменить название действующего закона на название "О праздниках и памятных датах города Москвы", а также установить памятную дату – День Московского народного ополчения (1941 год)", – заявил председатель МГД Алексей Шапошников.

Московское народное ополчение было сформировано в начале Великой Отечественной войны. При попытке прорыва из Вяземского котла 11 октября того же года погибла почти половина вооруженного формирования.

В августе 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил учредить в России новый праздник – День поисковика. По мнению главы внешнеполитического ведомства, это направление археологии следует выделить особенно.