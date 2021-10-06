Телеканал Москва 24 провел под Вязьмой акцию памяти "Московское ополчение"

Фото: пресс-служба "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 провел 5 октября акцию памяти "Московское ополчение". Она состоялась в год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летия начала Битвы за Москву.

Памятное мероприятие прошло на местах кровопролитных боев под городом Вязьмой в Смоленской области. В нем приняли участие потомки добровольцев. Собравшиеся почтили бойцов народного ополчения, выложив на "Поле памяти" портреты погибших. В небо подняли кинокамеру, чтобы запечатлеть, сколько жителей столицы не вернулись из боя.

Акция стала заключительным этапом большого проекта "Московское ополчение" телеканала Москва 24. Кроме памятных мероприятий, были презентованы фильмы, посвященные добровольцам.

Проведение акции приурочено к 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летию начала Битвы за Москву. После начала Великой Отечественной войны в столице за пять дней для отправки на фронт сформировали 17 дивизий, 5 отдельных полков и большое количество истребительных батальонов. Всего в ряды ополчения вступили свыше 160 тысяч человек. Бои под столицей непрерывно продолжались 203 дня. Основной огонь приняли на себя добровольцы народного ополчения.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новую памятную дату – День Московского народного ополчения. Его будут отмечать 11 октября. В этот день в 1941 году при попытке прорыва из Вяземского котла погибла почти половина вооруженного формирования.

