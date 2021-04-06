Угольников планирует снять сериал о Московском народном ополчении

16:31
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Российский режиссер и продюсер Игорь Угольников рассказал о планах снять сериал и полнометражный фильм о подвиге Московского народного ополчения. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на тему "Московское ополчение".
"Понятно, что полнометражный фильм не может вместить в себя всю историю Московского народного ополчения, сериал к этому более приспособлен", – отметил он.
Режиссер полагает, что работа над двумя проектами будет вестись параллельно.
Ранее сообщалось, что телеканал Москва 24 запустил проект "Московское ополчение", посвященный 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летию начала Битвы за Москву. На сайте представлены ролики об основных этапах боевого пути добровольцев, фильмы о семьях московских героев, короткометражки с человеческими историями.
Телеканал Москва 24 запустил проект, посвященный Московскому ополчению
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