Угольников планирует снять сериал о Московском народном ополчении

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российский режиссер и продюсер Игорь Угольников рассказал о планах снять сериал и полнометражный фильм о подвиге Московского народного ополчения. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на тему "Московское ополчение".

"Понятно, что полнометражный фильм не может вместить в себя всю историю Московского народного ополчения, сериал к этому более приспособлен", – отметил он.

Режиссер полагает, что работа над двумя проектами будет вестись параллельно.

Ранее сообщалось, что телеканал Москва 24 запустил проект "Московское ополчение", посвященный 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летию начала Битвы за Москву. На сайте представлены ролики об основных этапах боевого пути добровольцев, фильмы о семьях московских героев, короткометражки с человеческими историями.