Завершилась конференция Москвы 24, посвященная запуску сайта о Московском ополчении

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В пресс-центре Агентства "Москва" завершилась пресс-конференция, посвященная акции памяти 80-летия Московского народного ополчения. Во время мероприятия состоялась презентация специального сайта о подвиге ополченцев Москвы.

В пресс-конференции приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, главный продюсер телеканала Москва 24 режиссер Дмитрий Грачев, актер и режиссер Игорь Угольников, а также актриса, внучка драматурга Виктора Розова Анастасия Скорик.

В честь 80-летия Московского ополчения режиссеры подготовили четыре короткометражных фильма. Их премьера состоялась на пресс-конференции.

"Мы запустили сайт opolchenie.m24.ru. На этом сайте мы собираем истории людей, потомков. Хотим собрать большую библиотеку этих историй и пригласить потомков участников Московского ополчения на специальную акцию, которую мы будем снимать осенью. Мы поедем в то место, где, как мы предполагаем, закончилась жизнь их предков", – рассказал главный продюсер телеканала Москва 24 Дмитрий Грачев.

На портале собраны все материалы, истории семей, видеоролики и новости проекта. Желающие смогут узнать, как стать участником акции "Московское ополчение", а также присоединиться к съемкам документального фильма в память о погибших ополченцах Москвы.

В этом году в Москве пройдут юбилейные мероприятия, посвященные памятной дате, рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Для московских школьников подготовили интересные автобусные экскурсии по местам, где проходили бои. Также осенью состоятся экскурсионные выезды для потомков Московского народного ополчения. Кроме того, на Ходынском Поле пройдет высадка мемориальных кедров, поучаствовать в которой смогут все желающие.

"Огромное спасибо, что подключились к этой работе. На самом деле мы этим занимаемся уже более шести лет, с 2015 года. Шесть лет назад в Музее Победы состоялось первое собрание депутатов Московской городской думы, которые инициировали программу сохранения памяти Московского народного ополчения с участием потомков ополченцев, ветеранских организаций и всех, кто был заинтересован в этом вопросе", – отметил Алексей Шапошников.