Открытие памятника 21-й дивизии Московского народного ополчения пройдет в мае

15:59
Фото: ТАСС/Эммануил Евзерихин
Открытие памятника 21-й дивизии Московского ополчения планируют провести в период майских праздников. Об этом сообщили председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, за шесть лет получилось синхронизировать работу с ветеранским сообществом. Кроме того, свыше пяти лет ежегодно выпускается по одному кругу энциклопедий Московского народного ополчения, что будет сделано и в 2021 году.
"Заканчиваем установку памятников всем дивизиям Московского народного ополчения. <...> Здесь огромное спасибо исполнительной власти, правительству Москвы, мэру Москвы Сергею Собянину, который пошел навстречу, нашел ресурсы для изготовления памятников", – цитирует Шапошникова Агентство "Москва".
Он также добавил, что памятник будет находиться по адресу Кутузовский проспект, дом 39. Дату открытия объявят позже.
Ранее сообщалось, что телеканал Москва 24 запустил проект "Московское ополчение", посвященный 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летию начала Битвы за Москву. На сайте представлены ролики об основных этапах боевого пути добровольцев, фильмы о семьях московских героев, короткометражки с человеческими историями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: