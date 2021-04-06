Открытие памятника 21-й дивизии Московского народного ополчения пройдет в мае

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Открытие памятника 21-й дивизии Московского ополчения планируют провести в период майских праздников. Об этом сообщили председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, за шесть лет получилось синхронизировать работу с ветеранским сообществом. Кроме того, свыше пяти лет ежегодно выпускается по одному кругу энциклопедий Московского народного ополчения, что будет сделано и в 2021 году.

"Заканчиваем установку памятников всем дивизиям Московского народного ополчения. <...> Здесь огромное спасибо исполнительной власти, правительству Москвы, мэру Москвы Сергею Собянину, который пошел навстречу, нашел ресурсы для изготовления памятников", – цитирует Шапошникова Агентство "Москва".

Он также добавил, что памятник будет находиться по адресу Кутузовский проспект, дом 39. Дату открытия объявят позже.

Ранее сообщалось, что телеканал Москва 24 запустил проект "Московское ополчение", посвященный 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летию начала Битвы за Москву. На сайте представлены ролики об основных этапах боевого пути добровольцев, фильмы о семьях московских героев, короткометражки с человеческими историями.