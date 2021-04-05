В Алабине прошла первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы. Площадка полигона в точности повторяет размеры Красной площади.

В понедельник, 5 апреля, пешие расчеты объединились с танками и воздушными экипажами. Всего в репетиции приняли участие более 12 тысяч военных, около 200 единиц наземной техники, а в небо поднялись 76 самолетов и вертолетов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.