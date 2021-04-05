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Новости

05 апреля 2021, 13:45

Общество

В Алабине прошла первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы

В Алабине прошла первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы

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На полигоне "Алабино" проходит репетиция парада Победы с участием самолетов и танков

В Алабине прошла первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы. Площадка полигона в точности повторяет размеры Красной площади.

В понедельник, 5 апреля, пешие расчеты объединились с танками и воздушными экипажами. Всего в репетиции приняли участие более 12 тысяч военных, около 200 единиц наземной техники, а в небо поднялись 76 самолетов и вертолетов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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