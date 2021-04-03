Вильфанд предупредил об опасном половодье в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Московской области уровень воды на малых и средних реках поднимется на один-два метра, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, синоптики оценивают это как опасное природное явление.

"На малых и средних реках Московской области прогнозируется опасное явление, которое называется высокое половодье. Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень... Произойдет затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог", – рассказал Вильфанд РИА Новости.

При этом он отметил, что несмотря на приведенные показатели подъема воды, половодье нынешнего года пока нельзя назвать катастрофическим.

Ранее сообщалось об опасности аномального весеннего половодья в Московской области. Подтопления являются следствием снежной зимы. Наиболее опасный участок половодья ожидается на подмосковной части реки Оки.

В Москве ранее утвердили регламент действий городских служб при половодье и паводке. В документе прописаны зоны ответственности каждой службы, что позволит при необходимости синхронизировать работу и исключить нештатные ситуации.

