В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост числа пандемий в будущем

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Пандемии могут стать более частым явлением в будущем, поскольку в мире отмечается тренд на глобализацию. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
"В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный", – цитирует эпидемиолога РИА Новости.
По его словам, сейчас при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции очень высока вероятность занесения ее на новую территорию. При этом, как считает специалист, трудно предсказать, когда произойдет новая пандемия.
Он заверил, что угроза появления пандемии есть всегда, поэтому нужно быть к ней готовым. Он призывает оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пандемия коронавируса в мире, скорее всего, в 2021 году не закончится. В летний сезон возможно лишь существенное снижение, ведь инфекция имеет сезонный характер.
В настоящее время в мире идет нарастание заболеваемости COVID-19, а в странах Европы снижения нет. Помимо этого, остается непонятной ситуация в Африке и ряде стран Азии с низким охватом тестирования.
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