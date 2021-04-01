В Роспотребнадзоре призвали не ждать конца пандемии COVID-19 в мире в 2021 году

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Пандемия коронавируса в мире, скорее всего, в 2021 году не закончится. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По его словам, в летний сезон возможно существенное снижение, ведь инфекция имеет сезонный характер.

"Об этом свидетельствует и прошлое лето, когда и в России, и в других странах было мало заболевших. Не исключено, что и в этом году будет так же", – отметил Малеев.

Он также добавил, что в настоящее время в мире идет нарастание заболеваемости COVID-19, а в странах Европы снижения нет. Помимо этого, остается непонятной ситуация в Африке и ряде стран Азии с низким охватом тестирования.

"Мы должны следить за развитием ситуации во всем мире, так как она может сказаться на заболеваемости и в нашей стране. Первые случаи коронавируса были ведь завезены к нам из Европы", – цитирует специалиста РИА Новости.

Пандемия коронавирусной инфекции начнет стихать, когда в мире иммунитет появится у 70% населения, заключил эпидемиолог.

Ранее Малеев рассказал, где лучше провести отпуск в нынешнем году. По мнению эксперта, в 2021 году стоит отказаться от отдыха за границей. В Европе фиксируется пик заболеваемости коронавирусом, который закончится не скоро. Кроме того, при поездке в Турцию также существуют определенные риски.