На Москворецкой набережной начали устанавливать барьер на случай повышения воды

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Барьер из 12 водоналивных бонов начали устанавливать на Москворецкой набережной у парка "Зарядье" на случай повышения уровня воды во время весеннего паводка. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Боны состоят из отдельных эластичных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции. Они скреплены между собой ремнями и укладываются по всей впритык длине фасадной части причала в один или несколько рядов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что причал по бокам закрывают мешки с песком. Установка барьера займет не более 12 часов, уточнили специалисты.
Ранее москвичей предупредили о высокой вероятности половодья. По словам экспертов, наполняемость пяти столичных водохранилищ может составить от 80 до 100%.
Жителям столицы рассказали о подготовке к весеннему половодью
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