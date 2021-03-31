На Москворецкой набережной начали устанавливать барьер на случай повышения воды

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Барьер из 12 водоналивных бонов начали устанавливать на Москворецкой набережной у парка "Зарядье" на случай повышения уровня воды во время весеннего паводка. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Боны состоят из отдельных эластичных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции. Они скреплены между собой ремнями и укладываются по всей впритык длине фасадной части причала в один или несколько рядов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что причал по бокам закрывают мешки с песком. Установка барьера займет не более 12 часов, уточнили специалисты.

Ранее москвичей предупредили о высокой вероятности половодья. По словам экспертов, наполняемость пяти столичных водохранилищ может составить от 80 до 100%.