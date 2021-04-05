В России выявили 8 646 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России за последние сутки выявили 8 646 новых случаев коронавируса, передает Оперативный штаб. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 125 человек.
Из общего числа случаев на Москву пришлось 1 876, на Санкт-Петербург – 707, на Московскую область – 593, на Ростовскую область – 240, на Нижегородскую область – 234, на Самарскую область – 199, на Воронежскую область – 198, на Иркутскую область – 160, на Саратовскую область – 147, на Свердловскую область – 141.
Наименьшие темпы прироста заболевших выявлены в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва. Всего в России с коронавирусом столкнулись уже 4 589 540 человек.
Выздоровели после прохождения лечения от инфекции за сутки 7 052 человека, за все время пандемии – 4 211 133. При этом скончались от последствий инфекции за 24 часа 343 пациента, за все время – 100 717 человек.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" не влияет на геном человека. Специалист подчеркнул, что геном может меняться в том случае, если в него что-то интегрируется и повлияет на структуру ДНК.
Голикова сообщила о резком росте числа россиян, желающих привиться от COVID-19
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