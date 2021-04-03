Сбербанк спрогнозировал начало третьей волны коронавируса к середине апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России к 15 апреля количество новых случаев COVID-19 может вырасти почти в два раза, прогнозируют эксперты аналитического портала "СберИндекс" на основе математической модели с учетом степени соблюдения гражданами санитарных мер.
Ожидается, что число новых случаев коронавируса начнет увеличиваться уже 4 апреля, а к 15 апреля суточный прирост поднимется до уровня октября прошлого года и составит около 15 тысяч.
Аналитики составили прогноз на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения инфекции.
2 апреля в России подтвердили 8 792 новых случая коронавируса. В 1 138 случаях болезнь проходила без клинических проявлений. На Москву пришлось 1 764 случая, на Санкт-Петербург – 708, на Московскую область – 601.
Ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев предположил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России может закончиться в августе. Этому будет способствовать появление коллективного иммунитета у граждан, а также сезонность вируса.
Россияне, переболевшие коронавирусом, смогут бесплатно отдохнуть в санатории
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