В России выявили 8 792 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в России подтвердили 8 792 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 1 138 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
На Москву пришлось 1 764 случая, на Санкт-Петербург – 708, на Московскую область – 601, на Нижегородскую область – 277, на Ростовскую область – 243, на Самарскую область – 202, на Воронежскую область – 198, на Иркутскую область – 169, на Саратовскую область – 153, на Свердловскую область – 131, на Челябинскую область – 129.
Всего в России зарегистрировано 4 563 056 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве, Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Ингушетии.
За последние сутки подтверждено 400 смертей, за весь период в России умерли 99 633 человека. За минувшие 24 часа выписали 9 832 человека, за весь период по стране – 4 186 251.
Ранее ученый предположил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России может закончиться в августе. Этому будет способствовать появление коллективного иммунитета у граждан, а также сезонность вируса.
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