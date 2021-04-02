Подростков старше 14 лет можно вакцинировать "Спутником V" – Гинцбург

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Подросткам старше 14 лет можно проводить вакцинацию препаратом "Спутник V". Об этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал в интервью РИА Новости.

"Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14–15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины", – сказал эксперт.

Он добавил, что, по имеющейся информации, сейчас в Минздраве активно прорабатывается вопрос подключения этой категории к вакцинации от COVID-19. Для этого будет необходимо изменить некоторые регуляторные механизмы.

Ранее Гинцбург заявил, что до конца лета от COVID-19 будут привиты 60% россиян. Он считает, что должна дать результаты работа СМИ, которые подключились к информационной кампании о важности вакцинации.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.

В основном россиян прививают первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.