"Личная территория": "разрушительное соседство"

Наталья Ивановна вспоминает 6 февраля как страшный сон. В этот день ее родительский дом в Рассказовке просто снесли за пару часов. Причем чуть ли не вместе с хозяйкой. Вернее снесли ту часть дома, которую сестра пенсионерки продала чужим людям.

Молодая семья Костиковых давно мечтала о своем доме. Купила половину строения и половину участка Шумилиных. Но договориться о сносе своей половины никак не получалось. Вот они и разрушили ее сами. Об этом – в программе "Личная территория".