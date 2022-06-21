Путин поручил завершить строительство на замороженных объектах в ближайшие 2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин дал поручение за 1,5–2 года закончить работы на замороженных объектах, передает ТАСС.

"Еще одна задача поэтапно, за 1,5–2 года завершить строительство ранее замороженных объектов", – отметил глава РФ.

Президент подчеркнул, что данная тема затрагивается постоянно, поэтому, по его словам, следует должным образом определить работу, предусмотрев дополнительное финансирование в случае необходимости.

Ранее Путин заявил о необходимости форсировать расселение аварийного жилья. Он уточнил, что следует ставить перед страной амбициозные задачи, учитывая средства, возможности и ресурсы отрасли строительства в РФ.

До этого президент России заявил и о необходимости продлить до 2030 года действие нацпроекта "Жилье и городская среда". Он дал поручение кабмину оказать финансовую поддержку российским городам в строительстве жилья, которое будет сдаваться внаем с возможностью последующего выкупа.