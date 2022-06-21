Путин поручил правительству и ЦБ максимально быстро снизить ставки льготной ипотеки

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Правительству и Центробанку необходимо максимально быстро обеспечить снижение ставки льготной ипотеки до 7%. Соответствующее поручение дал Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

Российский лидер подчеркнул, что в апреле было выдано в три раза меньше ипотечных кредитов, чем в прошлом году. По его словам, сейчас рыночная средняя ставка по ипотеке составляет более 14%.

"Специалисты, эксперты полагают, что дело не только в этом. Дело в том, что значительная часть граждан, которые были намерены сейчас именно, в этих условиях улучшить свои жилищные условия, прошу прощения за моветон, они это сделали", – сказал Путин.

Он отметил, что при таких значениях жилищные кредиты становятся сложнодоступными для большинства граждан. При этом, добавил президент, доступность таких кредитов обеспечивает долговременный стабильный спрос на жилье в новостройках.

Ранее министерство финансов России проинформировало граждан о том, что проект постановления об изменениях условий льготной ипотеки был разработан и внесен на рассмотрение в правительство. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%.

