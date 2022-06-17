"Личная территория": "ремонт на всю голову"

Трешка в Можайске вместо квартиры в шумной Москве – о такой пенсии мечтала Наталья Линзерт, когда покупала недвижимость в Подмосковье. Вот только заселиться в свою новую квартиру женщина не может, там уже три месяца идет ремонт, конца ему не видно.

Пенсионерка подозревает, что строители специально затягивают работы, ведь они уже взяли деньги. Самих работников якобы на объекте нет, а прораб не берет трубку. Состоится ли их встреча и куда делся миллион рублей? Об этом – в программе "Личная территория".

