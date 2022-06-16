Психолог назвал способы понять, какой человек хотел бы видеть свою жизнь

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Человек может понять, чего хочет от жизни, вспомнив подростковые стремления, следуя за способностями или беря пример с друзей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на психолога Андрея Зберовского.
По его словам, юношеские желания могут быть актуальны и во взрослой жизни. Специалист рекомендовал вспомнить мысли и желания, которые были у человека в подростковом периоде. Психолог пояснил, что в то время у него могли быть образы или примеры для подражания.
"Он мог хотеть стать политиком, генералом, врачом, учителем, альпинистом, геологом, айтишником. У человека есть набор мечтаний, многие из них важны для личности", – отметил Зберовский.
Кроме того, оценивая свои желания, человек может руководствоваться тем, на кого из родственников он больше похож. Не менее хорошим способом может быть и наличие авторитетного человека, на которого хочется равняться.
"Задумайтесь, кто из ныне живущих людей для вас является авторитетом? Может, есть персонажи из политики, бизнесмены, общественные деятели – кто-то, кому вы симпатизируете, чья жизнь вам интересна, кого вы считаете крутым и на кого равняетесь. Возможно, это то направление, которое вам было бы интересно", – пояснил Зберовский.
Он рассказал, что помочь с определением желаний могут и люди из ближайшего окружения.
"Наверняка есть друзья, которые вы уважаете, с кем вы хотите общаться, они вам интересны. Бизнесмены, пожарные, айтишники – неважно, вы можете около них себя найти или с ними вместе", – сказал психолог.
Зберовский напомнил, что иногда детям не дают определиться со своими желаниями близкие люди, которые видят в них разные черты. Он подчеркнул, что многие выбирают нелюбимые профессии, которых помогут им заработать. Психолог подчеркнул, что люди не понимают, что хорошие эксперты в любой профессии получают большие средства.
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