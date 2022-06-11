Психолог предупредила о последствиях "зависания" в телефоне при живом общении

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Психолог Гвендолин Сейдман рассказала о последствиях, к которым может привести привычка постоянно отвлекаться на телефон во время живой беседы.

Такое поведение заставляет собеседника чувствовать себя некомфортно и думать, что им пренебрегают, написала специалист в статье для Psychology Today.

Она также посоветовала перестать использовать гаджеты при разговоре с партнером, чтобы не испортить отношения. По словам Сейдман, влюбленные пары, которые не отвлекаются на телефон, когда находятся вместе, больше удовлетворены общением и друг другом.

Психолог сослалась на исследование, опубликованное в журнале Computers in Human Behavior. Его целью было изучить связь между "зависанием" в телефоне и отношениями в паре. Ежедневно более 130 человек заполняли специальную анкету с соответствующими вопросами.

В результате специалисты пришли к выводу, что пары, в которых один из партнеров часто отвлекается на смартфон во время диалога, меньше довольны отношениями, чем те пары, в которых возлюбленные направляют внимание только на вторую половину.

Ранее руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова рассказала, что пользователи гаджетов испытывают постоянную тревогу из-за непрочитанных сообщений, потому что получают их слишком часто. По мнению специалиста, мозг человека воспринимает жизненно важным каждое сообщение, которое видит на экране смартфона. Однако уведомления обычно приходят в огромных количествах, из-за чего люди испытывают изнуряющую информационную нагрузку.

