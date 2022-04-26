Психотерапевт рассказал, как справиться с зависимостью от соцсетей

Наверняка каждому знакома ситуация, когда проводишь два часа в телефоне, листая ленту соцсетей, вместо того чтобы прочитать одно короткое сообщение. Рассказываем, по каким критериям можно понять, что у человека есть зависимость, и как с ней справиться.

Виртуальный наркотик

Специалисты отмечают, что социальные сети созданы, чтобы вызывать зависимость. Нам показывают вовлекающий контент, позволяют бесконечно прокручивать ленту и следить за параметрами, которые мы можем посчитать: число подписчиков, лайки и количество просмотров.

"При этом они дают нам возможность развиваться: создавать профессиональные сообщества и общаться с единомышленниками, искать клиентов и делиться своими знаниями с другими. Я не противник соцсетей, но я противник зависимости”, – подчеркнул психотерапевт Александр Панарин.

С соцсетями дело обстоит так же, как с любыми другими вещами, способными вызвать зависимость. Люди имеют разную восприимчивость: у кого-то нет проблем, и он может потреблять умеренно, а кто-то мгновенно попадает в ловушку.

Признание проблемы

В борьбе с любой зависимостью главное – это признать, что она есть. В пятом издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (ДСМ-5) разработаны девять критериев, по которым можно определить, что у человека есть эта проблема.

Первый – поглощенность. Например, когда трудно не читать сообщения из соцсетей, хотя и занят чем-то другим. Если мысли только о том, когда снова откроешь ленту.



Александр Панарин психотерапевт Некоторые вдруг осознают, что увлечение соцсетями переросло в зависимость, когда из-за них подвергают себя и других опасности: "Ой, я, кажется, смотрю ленту и печатаю сообщение за рулем!"

Второй критерий – это повышение привязанности. Когда хочется все чаще проводить время в соцсетях, а если сделать этого не удается, появляется неудовлетворенность. Третий – похмелье. Человек чувствует себя плохо, испытывает беспокойство и напряжение, если не может зайти и проверить обновления.

Четвертый признак – устойчивость. Все попытки ограничить их использование или сократить время пребывания в них заканчиваются неудачей. Пятый – избегание. Соцсети становятся средством, которое помогает забыть о неприятностях в жизни и негативных чувствах.



"Шестой критерий – это когда из-за просиживания в соцсетях начинаются проблемы. Человек часто не высыпается, получает замечания на работе или плохие оценки в школе", – отметил психотерапевт.

Седьмой – уловки. Человек регулярно скрывает от других то, что пользуется соцсетями, или обманывает, говоря о том, сколько времени проводит там на самом деле.



Александр Панарин психотерапевт Восьмой критерий связан с замещением. Соцсети выходят в жизни на первый план и заменяют прежние интересы: встречи с друзьями в реальности, прогулки, общение с детьми, хобби и спорт.

Девятый критерий – конфликты. Человек начинает ссориться с окружающими из-за того, что часто сидит в соцсетях и в результате этого теряет отношения с близкими.

Если из девяти этих критериев у вас в течение последнего года наблюдается как минимум пять, можно предположить, что это зависимость.

Ограничить потребление

Для того чтобы справиться с зависимостью, постарайтесь проанализировать ситуацию. Тратить время на соцсети будет уже не так приятно, если выяснится, что они делают жизнь хуже: мы становимся менее продуктивными на работе, теряем отношения с близкими и перестаем развиваться.



Александр Панарин психотерапевт Оцените, сколько своего времени вы убиваете на соцсети. Сейчас есть приложения, которые можно установить на телефон, чтобы вести учет экранного времени и видеть, как часто вы открываете конкретное приложение в течение дня.

Решите, сколько времени вы готовы тратить на соцсети, и придерживайтесь тайминга. Когда заняты важными делами, устанавливайте на телефоне режим полета и не выключайте его, пока все не закончите.

"Спрячьте иконки соцсетей в отдельную папку, а папку уберите с главного экрана. Сложно удержаться и не зайти в приложение, если оно постоянно маячит перед глазами, да еще и с провоцирующей красной цифрой, обещающей новые сообщения", – посоветовал психотерапевт.

Еще лучше – удалить приложения соцсетей и заходить на свою страницу через браузер. Чем сложнее путь, тем реже хочется заходить. Вместо назойливых приложений можно скачать полезные, например программу для чтения электронных книг.