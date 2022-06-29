Рябков прокомментировал запрет США на импорт российского золота

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РФ займется поиском других рынков для поставок золота после запрета Соединенных Штатов на доставку металла из России. Об этом сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

"Сожалеем по поводу этого решения, но будем находить альтернативы, работать в тех условиях, которые складываются. Здесь нет ничего драматического, ничего кардинально меняющего общую картину", – приводит его слова ТАСС.

28 июня американская сторона объявила о запрете ввоза золота из РФ, за исключением случаев, предусмотренных законом, и при наличии лицензии Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов.

Ведомство дало лицензию на проведение торговых операций, передачу долговых обязательств или капитала для постепенной ликвидации контрактов с ПАО "Северсталь" и Nord Gold, ограничения против которых были введены в начале лета.

Отношения РФ и США осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.