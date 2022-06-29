Жара вновь вернется в эти выходные – синоптики

Жара в столице готовит новый раунд в эти выходные. Об этом сообщили синоптики. На этой неделе в городе уже было жарче, чем в Сочи и Анкаре.

Что происходит с климатом: это аномалия или норма? И ждать ли нового температурного рекорда? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.