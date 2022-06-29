Нутрициологи рассказали, как выбрать фруктовый лед. По словам специалистов, важно обратить внимание на состав. Чем он короче, тем лучше.

Эксперты рассказали, что фруктовый лед в идеале должен содержать либо сок, либо фруктовое пюре вместе с водой. Однако производители могут добавить различные дополнительные ингредиенты.

О составе и вредных ингредиентах – в эфире телеканала Москва 24.