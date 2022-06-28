Эксперты рассказали, как выбрать вкусные помидоры

Специалисты рассказали, как выбрать вкусные помидоры. По словам агрономов, вкус напрямую будет зависеть от сроков созревания.

Эксперты рассказали, что в июне в российских магазинах можно найти только импортные томаты, например из Турции и Азербайджана. Отечественный урожай из Краснодарского края, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей будет к середине июля.

Как найти самые вкусные томаты? Что делать, если попались помидоры без вкуса и запаха? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.