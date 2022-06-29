Диетолог рассказал, какую еду нельзя покупать на пляже

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Покупка чурчхелы на пляже может повлечь серьезные проблемы для здоровья, поскольку продавцы редко соблюдают санитарно-гигиенические правила, заявил диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. Об этом сообщает Ura.ru.

"Покупка чурчхелы имеет риски. Они могут ее продавать неделями, а там и пыль, и все остальное может великолепно скапливаться на самом продукте. Если ее упаковывают, могут создать риск развития анаэробных бактерий. Не надо покупать различные сладости", – сказал специалист.

По словам Полякова, также отдыхающим следует воздержаться от покупки пирожков с яйцом, капустой, ливером и зеленью, отдавая предпочтение свежим пирожкам с картошкой. Также врач посоветовал брать с собой на пляж различные полезные продукты, например орехи, овощи и фрукты.

"Это то, с чем не ошибешься, Остальные продукты имеют определенные риски. Рыба, мясо, яйца, различные салаты могут испортиться. Можно вареную кукурузу, что на пляжах очень популярна", – добавил врач.

Ранее пластический хирург Лия Гавашели заявила, что летом не рекомендуется употреблять те же продукты, что и круглый год. Среди них – фастфуд, еда быстрого приготовления и сладкое. По ее словам, для поддерживающих физическую форму людей также не рекомендуется употреблять выпечку.

