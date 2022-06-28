Названа стоимость помидоров в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

С приходом лета самыми востребованными овощами у россиян стали томаты. Чтобы приобрести их, можно отправиться на Усачевский рынок. Туда овощи привезли из Азербайджана, Крыма и Ростовской области. Самыми дешевыми оказались ростовские помидоры – от 300 рублей за килограмм. Крымские томаты продадут от 700 рублей за этот же вес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.