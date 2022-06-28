"Идеальный комфорт": синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жара спадет в Москве в среду, в городе ожидается комфортная теплая погода. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Характер (погодных. – Прим. ред.) условий не изменится. Это гребень скандинавского антициклона, который обоснуется над акваторией Белого моря. <...> Завтра днем – идеальный комфорт", – сказал метеоролог.
По его словам, днем температура воздуха составит 23...25 градусов в Москве, 21...26 градусов – в области. В ночь на 29 июня термометры в столице покажут 10...12 градусов, а в Подмосковье воздух остынет до 8...13 градусов.
Порывы ветра в среду будут достигать 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее врач предупредил россиян об опасности пребывания в жару на солнце более 20 минут. По его словам, это, как и долгое нахождение в душном помещении, чревато тепловым ударом. Среди факторов риска он выделил недостаточное потребление воды, физические нагрузки и ношение одежды из плотных тканей.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 28 июня
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