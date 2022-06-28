IKEA продолжила закрытую распродажу для своих сотрудников

IKEA начала закрытую распродажу для своих сотрудников. В интернете уже появились видео того, как стартовала эта кампания. Очень хорошо разбирают популярных акул Блохэй.

Через несколько дней должны открыть покупки на сайте для всех желающих. Но точные сроки неизвестны. Раньше писали о 1 июля, теперь появилась информация, что дату отодвинули на 5 июля. Но россияне ждать не привыкли, поэтому на "Авито" уже ищут сотрудников IKEA, чтобы перекупить у них товары.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.