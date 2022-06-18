Населенный пункт Метелкино под Северодонецком перешел под контроль ЛНР – Кадыров

Населенный пункт Метелкино в пригороде Северодонецка перешел под контроль ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Украинские войска выпустили 10 ракет из "Градов" по поселку Гольмовский, сообщили власти ДНР.

Синоптики предупреждают о высокой угрозе пожаров в Испании, Франции и Италии, передает Associated Press.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

