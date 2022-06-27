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Экономика

27 июня, 19:37

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Экономист рассказал, произошел ли в России дефолт

"Мы готовы заплатить": произошел ли в России дефолт
экономика

Западные СМИ объявили о первом с 1918 года дефолте России по внешнему долгу. Сообщалось, что срок для выплаты порядка 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям истек в ночь на 27 июня. Вместе с тем в Кремле подобные утверждения считают неправомерными. Разбираемся, действительно ли в стране произошел дефолт.

Символический дефолт

Фото: depositphotos/valphoto

В России в ночь на 27 июня впервые с 1918 года наступил дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, сообщило агентство Bloomberg. При этом отмечается, что само событие "мало что значит для россиян" и, по сути, носит в основном символический характер.

27 мая Минфин РФ должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 году на 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году на 26,5 миллиона евро. Однако США отказались продлевать действие генеральной лицензии, которая позволяла российской стороне обслуживать внешний долг в валюте займа. Ее действие истекло 25 мая.

Ожидая такое решение американских властей, Минфин России еще 20 мая провел необходимые платежи. В частности, перевел их платежному агенту "Национальный расчетный депозитарий" и международной расчетно-клиринговой системе Euroclear. В ночь на 27 июня истек месячный льготный срок для доведения средств до инвесторов. Однако держатели российских еврооблигаций так и не получили выплаты по ним, что и означает дефолт, утверждает Bloomberg.

Технический дефолт означает ситуацию, при которой заемщик не перевел очередной платеж, хотя у него есть деньги на погашение долга и он в состоянии исполнять договор. Такая ситуация может возникнуть, в частности, из-за внешних обстоятельств. Если банк-получатель исполняет санкции, наступление технического дефолта неизбежно. В то же время этот факт не отражает реальную экономическую ситуацию в стране.

В Кремле не согласились с утверждениями о том, что в России произошел дефолт.

Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, – это уже не наша проблема.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Минфин России в полном объеме исполнил свои обязательства по обслуживанию российских государственных ценных бумаг, отметили в пресс-службе министерства. В ведомстве подчеркнули, что до конечных получателей средства не довели именно международные расчетно-клиринговые системы, хотя деньги у них были, с юридической точки зрения их никто не ограничивал.

"Все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов. Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты", – подчеркнули в пресс-службе Минфина России.

Последствия для экономики

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Широко обсуждаемый в СМИ "дефолт" России на самом деле носит искусственный характер и не имеет никакого отношения к реальной экономической ситуации в стране, рассказал Москве 24 член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

В России нет никакого дефолта, российский Минфин перечислил средства. Запад создал эту ситуацию искусственно. Западные страны хотят показать, что санкции работают, для них это важно с точки зрения пиара.
Александр Разуваев
член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров

Он добавил, что настоящий дефолт объявила не Россия, а западные страны, когда заморозили золотовалютные резервы РФ на сумму порядка 300 миллиардов долларов.

"Даже несмотря на заморозку 300 миллиардов долларов (золотовалютных резервов РФ. – Прим. ред.), у России остаются очень значительные резервы. Власти очень грамотно их копили, вложив существенную часть в монетарное золото, которое нельзя арестовать, потому что оно хранится в России", – сказал Разуваев.

В свою очередь, врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в интервью с Москвой 24 отметил, что возникшая ситуация является беспрецедентной и непредсказуемой.

Россия готова платить по своим долгам. Подтверждением этому служат действия нашего Минфина, раз за разом предлагающего все новые и новые схемы оплаты. Мы готовы заплатить, но просто не имеем технической возможности перевести деньги.
Николай Кузнецов
врио завкафедрой статистики Государственного университета управления

Одним из неожиданных последствий такой ситуации может стать то, что иностранные держатели российских долгов начнут агитировать за послабление антироссийских санкций, считает Кузнецов.

"В этой ситуации страдают уже не только российские инвесторы, которые сегодня не получают никаких выплат из-за рубежа. Здесь уже затрагиваются интересы крупного иностранного капитала, далеко не все владельцы которого могут согласиться оплачивать санкции из своего кармана. Уже ряд финансовых институтов в США говорит о необходимости послаблений, введения "временных" разрешений на расчеты с российской стороной и операции с российскими активами", – считает эксперт.

Более того, часть инвесторов, особенно тех, кто, помимо инвестиционных, имеет и бизнес-интересы в России, вероятно, может согласиться и на получение оплаты в рублях, заключил Кузнецов.

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Носатов Иван

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