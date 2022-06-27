Россияне начали размещать объявления о поиске сотрудников IKEA для участия в распродаже

В IKEA началась распродажа остатков товаров для сотрудников компании. Акция продлится четыре дня, а после организуют онлайн-распродажу для всех граждан.

При этом некоторые россияне начали размещать объявления о поиске сотрудников IKEA, которые помогут с покупкой товара. При этом вознаграждение оценивается по-разному: кто-то предлагает рубль, кто-то 500 рублей, а некоторые готовы отдать и 10 000 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

