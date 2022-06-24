В ЦБ РФ заявили о сохранении высоких проинфляционных рисков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России сохраняются существенные проинфляционные риски, несмотря на общее снижение данного экономического фактора. Об этом сообщается на сайте Банка России.
"Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями", – говорится в материалах.
Инфляционные ожидания граждан на ближайший год в июне выросли на 0,9 процентного пункта и в настоящее время оцениваются в 12,4%. Таким образом, данный показатель приблизился к значениям августа – сентября 2021 года.
В ЦБ полагают, что годовая инфляция в России в 2022 году составит от 14 до 17% с учетом текущей денежно-кредитной политики. При этом в 2023 году показатель может снизиться до 5–7%, в 2024-м – до 4%.
Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что в России по итогам текущего года инфляция не выйдет за 15%. В ближайшие недели можно ожидать начала дефляции. По его словам, это означает, что с настоящего момента до конца года темпы инфляции не будут превышать целевой уровень ЦБ в 4%.
Орешкин также отметил, что экономика РФ после кризиса будет технологически суверенна.
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