Пчелы облепили машину белгородца

Пчелы облепили машину жителя Белгорода. Мужчина оставил автомобиль на парковке возле торгового центра, а когда вернулся, то нашел рой пчел прямо на бампере.

Почему на всей стоянке насекомые выбрали именно эту машину, непонятно. Очевидцы рассказали, что пчелы там сидели минимум час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

