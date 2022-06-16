В России за сутки госпитализировали 1 442 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 1 442 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 27,5% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 21 регионе РФ, снижение – в 56. От последствий инфекционного заболевания скончались 67 пациентов. После прохождения лечения выздоровели 4 699 человек.

Всего за минувшие 24 часа выявили 3 326 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в России выявили 18 388 424 случая коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 17 810 796 человек.

Ранее сообщалось, что эффективность отечественного препарата для вакцинации "Спутник V" против "Омикрон"-штамма COVID-19 составляет 97% при ревакцинации.

Изучение проводили эксперты ГКБ № 67 имени Ворохобова, Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. Специалистам удалось провести исследование состояния более тысячи москвичей.

