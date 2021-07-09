Власти предупредили о пьяных пчелах на лугах Подмосковья

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Комитет лесного хозяйства Москвы предупредил жителей столичного региона о пьяных пчелах. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты объяснили, что из-за высокой температуры воздуха нектар некоторых цветов может начать бродить, из-за чего насекомые могут опьянеть. Особенно актуальна эта проблема в Подмосковье.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.

Также Гидрометцентр России объявил об оранжевом уровне погодной опасности в Москве на субботу, 10 июля. Предупреждение об опасной погоде также действует в Московской области. Оно установлено на срок до 10:00 воскресенья, 11 июля.