Москвичей предупредили об опасной жаре в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гидрометцентр России объявил об оранжевом уровне погодной опасности в Москве на субботу, 10 июля.

"Погода опасна. Очень высокая температура – выше 30 градусов. Период предупреждения – 10:00 10 июля до 20:00 10 июля", – уточнили в организации.

Кроме того, предупреждение об опасной погоде также действует в Московской области. Оно установлено на срок до 10:00 воскресенья, 11 июля.

Согласно прогнозам метеорологов, в пятницу, 9 июля, в Москве и Подмосковье установится сухая солнечная погода. Воздух в столичном регионе прогреется до 33 градусов тепла. Ожидается также слабый ветер.

В Гидрометцентре России также отметили, что аномальная сильная жара сохранится в столице минимум до 13 июля. Среднесуточная температура воздуха сразу на 7 градусов может превышать климатическую норму.