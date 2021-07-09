Москвичей ожидает жара до 33 градусов в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 9 июля, в Москве и Подмосковье ожидается сухая солнечная погода и до 33 градусов тепла, сообщает портал "Метеовести".

"По данным синоптиков Метеобюро Москвы, сегодня, 9 июля, вблизи центра антициклона ожидается солнечная, сухая и жаркая погода. Максимальная температура воздуха в столице составит 31–33 градусов тепла, по области до плюс 33 градусов", – говорится в сообщении.

Также прогнозируется слабый ветер. В воздухе, по прогнозам, будет выраженный дефицит кислорода.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.

