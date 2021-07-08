Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве до 13 июля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская



Жителей и гостей Москвы предупредили о том, что аномальная жара сохранится в столичном регионе минимум до 13 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"11–13 июля в Москве сохранится сильная жара, 9–13 июля аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", – говорится в экстренном сообщении метеослужбы.

Кроме того, в столице продолжает действовать "оранжевый" уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха.

Ранее синоптики рассказали о жаре до 35 градусов в Москве в выходные. По предварительным прогнозам, вероятно обновление суточных температурных рекордов. При этом жаркая погода сохранится и в ночное время – ожидается 19–24 градуса тепла.

Синоптики также предупредили, что в ближайшее время в Москве не ожидается дождей.