Врач рассказала об опасностях жары для сердечников

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В жару люди, страдающие сердечными заболеваниями, испытывают дополнительную нагрузку, а при заражении коронавирусной инфекцией у них увеличивается риск развития тромбоза. Об этом рассказала порталу mk.ru главный внештатный специалист-кардиолог, главный врач больницы имени Давыдовского, доктор медицинских наук Елена Васильева.
"Вирус может резко активировать тромбообразование даже в малоизмененных сосудах. В свою очередь, повышенное тромбообразование и активное воспаление могут провоцировать сердечно-сосудистые катастрофы, например инфаркт миокарда. Поэтому в условиях высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией и жаркой погоды люди с сердечными заболеваниями находятся под двойным ударом", – сказала врач.
Васильева рекомендовала сделать прививку против COVID-19. По словам специалиста, что в жару человек теряем много жидкости, а этот процесс провоцирует тромбообразование.
"Обычно мы рекомендуем пить 1,5–2 литра воды в день, в жару я бы порекомендовала увеличить количество воды до 2,5 литра, а при сильной жаре – до трех литров в сутки", – отметила специалист.
Васильева пояснила, что падение давления и обезвоживание могут вызвать тахикардию, что может привести к ишемии.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее сообщил, что в жаркую погоду осложнения могут быть фатальными для пациентов с COVID-19, в особенности это касается пожилых. По его словам, в настоящее время достаточно много пожилых пациентов, которые поступают в больницу с нетяжелым течением COVID-19, но с тяжелым состоянием, связанным с жарой, обезвоживанием, с дополнительным риском тромбоза.
О том, что жара отягощает течение коронавирусной инфекции также рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников.
По его словам, в жаркую погоду увеличивается вероятность заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения и снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам.
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