Проценко предупредил об опасности осложнений COVID-19 во время жары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В жаркую погоду осложнения могут быть фатальными для пациентов с COVID-19, в особенности это касается пожилых, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов", – сказал Проценко.

По его словам, минимизировать факторы риска поможет вакцинация против коронавирусной инфекции.

Проценко отметил, что в настоящее время в больнице в Коммунарке достаточно много пожилых пациентов, которые поступают с нетяжелым течением COVID-19, но с тяжелым состоянием, связанным с жарой, обезвоживанием, с дополнительным риском тромбоза.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников ранее рассказал, что жара отягощает течение COVID-19 и других заболеваний.

По его словам, в жаркую погоду увеличивается вероятность заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения и снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам. В связи с этим Тяжельников советует сделать прививку от коронавирусной инфекции, особенно людям, находящимся в группе риска.

