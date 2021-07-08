Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:25

Синоптики рассказали о жаре до 35 градусов в Москве в выходные

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Температура воздуха в предстоящие выходные в Москве может подняться до плюс 35 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"В пятницу центр антициклона переместится на запад Центрального федерального округа, максимальная температура в столице преодолеет 30-градусный рубеж и повысится до 31–33 градусов, в Подмосковье – до 28–33 градусов. В субботу и воскресенье станет еще жарче. Днем воздух раскалится до температуры 30–35 градусов", – рассказали синоптики.

По предварительным прогнозам, вероятно обновление суточных температурных рекордов. При этом жаркая погода сохранится и в ночное время – ожидается 19–24 градуса тепла.

Синоптики предупредили, что в ближайшее время в Москве не ожидается дождей.

Гидрометцентр России ранее установил оранжевый уровень погодной опасности до 19:00 пятницы, 9 июля. Специалисты предупредили о чрезмерно жаркой погоде на территории столицы.

В МЧС предупредили москвичей о жаре до 33 градусов до вечера воскресенья

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать