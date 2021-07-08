Синоптики рассказали о жаре до 35 градусов в Москве в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Температура воздуха в предстоящие выходные в Москве может подняться до плюс 35 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"В пятницу центр антициклона переместится на запад Центрального федерального округа, максимальная температура в столице преодолеет 30-градусный рубеж и повысится до 31–33 градусов, в Подмосковье – до 28–33 градусов. В субботу и воскресенье станет еще жарче. Днем воздух раскалится до температуры 30–35 градусов", – рассказали синоптики.
По предварительным прогнозам, вероятно обновление суточных температурных рекордов. При этом жаркая погода сохранится и в ночное время – ожидается 19–24 градуса тепла.
Синоптики предупредили, что в ближайшее время в Москве не ожидается дождей.
Гидрометцентр России ранее установил оранжевый уровень погодной опасности до 19:00 пятницы, 9 июля. Специалисты предупредили о чрезмерно жаркой погоде на территории столицы.
В МЧС предупредили москвичей о жаре до 33 градусов до вечера воскресенья
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