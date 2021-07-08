Предупреждение о жаре продлили в столице до вечера пятницы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Оранжевый уровень погодной опасности продлили в столице до вечера пятницы, сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики предупреждают, что в городе ожидается очень высокая температура – воздух может прогреться до температуры выше 30 градусов. Предупреждение будет действовать с 10:00 9 июля до 19:00 9 июля.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил об опасности жары в текущем году. Специалист рассказал, что ситуация осложнена пандемией коронавируса. Тяжельников отметил, что похожая жара фиксировалась в 2010 году. Тогда отмечались обострения хронических заболеваний.
В управлении МЧС предупредили москвичей, что жара с температурой воздуха до 33 градусов может сохраниться в столице до вечера воскресенья. Специалисты рекомендуют горожанам не оставаться долгое время на солнце, надевать головные уборы и светлую одежду.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в Москве 8 июля
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: