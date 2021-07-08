Предупреждение о жаре продлили в столице до вечера пятницы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в столице до вечера пятницы, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупреждают, что в городе ожидается очень высокая температура – воздух может прогреться до температуры выше 30 градусов. Предупреждение будет действовать с 10:00 9 июля до 19:00 9 июля.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил об опасности жары в текущем году. Специалист рассказал, что ситуация осложнена пандемией коронавируса. Тяжельников отметил, что похожая жара фиксировалась в 2010 году. Тогда отмечались обострения хронических заболеваний.

В управлении МЧС предупредили москвичей, что жара с температурой воздуха до 33 градусов может сохраниться в столице до вечера воскресенья. Специалисты рекомендуют горожанам не оставаться долгое время на солнце, надевать головные уборы и светлую одежду.