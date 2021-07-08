Россиян предупредили о приходе египетской жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На европейской территории России ожидается волна экстремальной жары, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики сообщили, что накануне в Санкт-Петербурге температура воздуха достигла плюс 31,7 градуса, а в Мурманской области столбики термометров приблизились к отметке плюс 30 градусов.

"Перегрев атмосферы связан со скандинавским антициклоном. Его влияние распространилось от полярных районов до низовий Волги", – говорится в сообщении метеорологов.

По прогнозам, пик жары придется на выходные, когда зона экстремального перегрева достигнет Заполярья и Поморья. Ожидается, что там воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Также 30-градусная жара ожидается в средней полосе, Черноземье и Поволжье, а в низовьях Волги воздух прогреется до 40 градусов.

В Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, в выходные ожидается до плюс 33 градусов, такая же температура воздуха прогнозируется в Москве, а в понедельник в столице воздух может прогреться до 34 градусов.

"Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира", – подчеркнули синоптики.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.

